Premier Manager Inginerie Software Salarii în Charlotte, NC Greater Area

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Charlotte, NC Greater Area la Premier totalizează $214K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Premier. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Total pe an
$214K
Nivel
-
Salariu de bază
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Premier?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Inginerie Software at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Manager Inginerie Software role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Premier

