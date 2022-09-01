Director de Companii
Precision Castparts
Precision Castparts Salarii

Salariul de la Precision Castparts variază de la $72,471 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $196,980 pentru un Data Scientist la nivelul superior.

$160K

Inginer Mecanic
Median $103K
Contabil
$72.5K
Data Scientist
$197K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Precision Castparts is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

