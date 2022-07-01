Director de Companii
Precision Aviation Group
Precision Aviation Group Salarii

Salariul de la Precision Aviation Group variază de la $9,023 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $108,250 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Precision Aviation Group. Ultima actualizare: 10/11/2025

$160K

Analist de Afaceri
$108K
Information Technologist (IT)
$9K
Manager de Proiect
$53.8K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Precision Aviation Group este Analist de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $108,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Precision Aviation Group este $53,776.

