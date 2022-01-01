Praetorian Salarii

Salariul de la Praetorian variază de la $122,000 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $175,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Praetorian . Ultima actualizare: 9/17/2025