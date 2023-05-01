PowerToFly Salarii

Salariul de la PowerToFly variază de la $42,210 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $238,800 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PowerToFly . Ultima actualizare: 9/17/2025