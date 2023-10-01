Director de Companii
Positive Technologies
Positive Technologies Salarii

Salariul de la Positive Technologies variază de la $11,993 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $74,020 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Positive Technologies. Ultima actualizare: 10/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $38.3K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Resurse Umane
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Manager Inginerie Software
$74K
Arhitect de Soluții
$52.5K
Redactor Tehnic
$23.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Positive Technologies este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $74,020. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Positive Technologies este $45,379.

