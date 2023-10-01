Positive Technologies Salarii

Salariul de la Positive Technologies variază de la $11,993 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $74,020 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Positive Technologies . Ultima actualizare: 10/11/2025