Director de Companii
Poloniex
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Poloniex Salarii

Salariul de la Poloniex variază de la $57,972 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Poloniex. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Analist de Date
$58K
Designer de Produs
$141K
Inginer Software
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Poloniex este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Poloniex este $110,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Poloniex

Companii Similare

  • Flipkart
  • DoorDash
  • Apple
  • SoFi
  • Intuit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse