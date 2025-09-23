Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Policybazaar totalizează ₹1.35M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Policybazaar. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total pe an
₹1.35M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Policybazaar?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Policybazaar in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,995,923. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Policybazaar pentru rolul de Inginer Software in India este ₹1,239,789.

