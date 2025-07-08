PNM Resources Salarii

Salariul de la PNM Resources variază de la $46,976 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $79,600 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PNM Resources . Ultima actualizare: 11/27/2025