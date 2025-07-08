Director de Companii
PNM Resources
PNM Resources Salarii

Salariul de la PNM Resources variază de la $46,976 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $79,600 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PNM Resources. Ultima actualizare: 11/27/2025

Inginer Hardware
$47K
Inginer Mecanic
$79.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PNM Resources este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $79,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PNM Resources este $63,288.

