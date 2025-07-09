Director de Companii
Pluxee
Pluxee Salarii

Salariul de la Pluxee variază de la $16,108 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $158,426 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Pluxee. Ultima actualizare: 11/29/2025

Operațiuni de Afaceri
$39.8K
Manager de Produs
$158K
Inginer Software
$16.1K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Pluxee este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $158,426. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pluxee este $39,781.

Alte Resurse

