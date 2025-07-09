Pluxee Salarii

Salariul de la Pluxee variază de la $16,108 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $158,426 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Pluxee . Ultima actualizare: 11/29/2025