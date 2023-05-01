Director de Companii
Plusgrade
Plusgrade Salarii

Salariul de la Plusgrade variază de la $54,223 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $94,020 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plusgrade. Ultima actualizare: 11/29/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Inginer Software
Median $94K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Tehnolog Informații (IT)
$54.2K
Designer de Produs
$63K

Manager de Produs
$81.6K
Recrutor
$65.3K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Plusgrade este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $94,020. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Plusgrade este $65,325.

Alte Resurse

