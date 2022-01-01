Plus500 Salarii

Salariul de la Plus500 variază de la $48,847 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $375,320 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plus500 . Ultima actualizare: 11/29/2025