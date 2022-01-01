Salariul de la Plus500 variază de la $48,847 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $375,320 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plus500. Ultima actualizare: 11/29/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plus500/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.