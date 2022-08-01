Plum Salarii

Salariul de la Plum variază de la $102,578 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $111,303 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plum . Ultima actualizare: 11/28/2025