Plivo Salarii

Salariul de la Plivo variază de la $5,951 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $76,988 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plivo. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $29.3K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Manager de Produs
$77K
Manager Inginerie Software
$61.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Plivo, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Plivo este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $76,988. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Plivo este $29,302.

