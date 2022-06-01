Plivo Salarii

Salariul de la Plivo variază de la $5,951 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $76,988 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plivo . Ultima actualizare: 10/21/2025