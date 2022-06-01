Director de Companii
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Salarii

Salariul de la Plexus Worldwide variază de la $29,914 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $51,725 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Plexus Worldwide. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Hardware
$29.9K
Inginer Software
$51.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Plexus Worldwide este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $51,725. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Plexus Worldwide este $40,820.

Alte Resurse

