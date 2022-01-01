Playtech Salarii

Salariul de la Playtech variază de la $16,444 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Playtech . Ultima actualizare: 9/14/2025