Playtech Salarii

Salariul de la Playtech variază de la $16,444 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Playtech. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $59.8K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
$63.3K
Servicii Clienți
$16.4K

Data Scientist
$44.4K
Resurse Umane
$71.3K
Manager Design de Produs
$61.1K
Manager de Produs
$36.1K
Manager de Proiect
$48.6K
Recrutor
$30.7K
Manager Inginerie Software
$75.4K
Arhitect de Soluții
$181K
Manager Program Tehnic
$37.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Playtech este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $180,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Playtech este $54,201.

