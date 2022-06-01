Director de Companii
PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Salarii

Salariul de la PLAYSTUDIOS variază de la $10,251 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $160,928 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PLAYSTUDIOS. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $113K
Marketing
$103K
Manager de Produs
$161K

Manager de Program
$90.5K
Manager de Proiect
$39.4K
Recrutor
$10.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PLAYSTUDIOS este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $160,928. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PLAYSTUDIOS este $96,480.

