Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Kazakhstan la Playrix variază de la KZT 18.26M la KZT 25.93M pe year.

Compensația Totală Medie

KZT 20.75M - KZT 24.58M
Kazakhstan
Interval Comun
Interval Posibil
KZT 18.26MKZT 20.75MKZT 24.58MKZT 25.93M
Interval Comun
Interval Posibil

KZT 83.51M

Care sunt nivelurile de carieră la Playrix?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Playrix in Kazakhstan ajunge la o compensație totală anuală de KZT 25,931,321. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Playrix pentru rolul de Manager de Produs in Kazakhstan este KZT 18,264,669.

