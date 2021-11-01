Playrix Salarii

Director de Companii
Salariul de la Playrix variază de la $41,790 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $102,977 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Playrix. Ultima actualizare: 9/13/2025

Inginer Software
Median $59.2K

Inginer Software Backend

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Jocuri Video

Analist de Afaceri
$79.6K
Analist de Date
$95.9K

Data Scientist
$90.5K
Analist Financiar
Median $80.5K
Resurse Umane
$61.5K
Designer de Produs
$41.8K
Manager de Produs
$43.4K
Recrutor
$45.5K
Manager Inginerie Software
$103K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Playrix este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $102,977. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Playrix este $70,546.

