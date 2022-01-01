Director de Companii
Piano
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Piano Salarii

Salariul de la Piano variază de la $72,360 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $158,893 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Piano. Ultima actualizare: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer de Produs
$85.9K
Manager de Produs
$104K
Vânzări
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inginer de Vânzări
$159K
Inginer Software
$72.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Piano este Inginer de Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $158,893. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Piano este $85,876.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Piano

Companii Similare

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse