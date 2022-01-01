Piano Salarii

Salariul de la Piano variază de la $72,360 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $158,893 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Piano . Ultima actualizare: 10/21/2025