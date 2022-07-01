Director de Companii
PhishLabs
PhishLabs Salarii

Salariul de la PhishLabs variază de la $35,820 în compensație totală pe an pentru un Succesul Clientului la nivelul inferior până la $72,635 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PhishLabs. Ultima actualizare: 11/26/2025

Dezvoltare Afaceri
$72.6K
Succesul Clientului
$35.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PhishLabs este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $72,635. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PhishLabs este $54,228.

