Philip Morris International Salarii

Salariul de la Philip Morris International variază de la $13,750 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $475,124 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Philip Morris International. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Median $70K
Contabil
$13.8K
Operațiuni de Afaceri
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Afaceri
$38.9K
Dezvoltare Afaceri
$206K
Operațiuni Servicii Clienți
$23.3K
Analist de Date
$47.6K
Manager Știința Datelor
$267K
Analist Financiar
$21.1K
Tehnolog Informații (IT)
$26.2K
Marketing
$23.2K
Operațiuni Marketing
$82.3K
Inginer Mecanic
$47.1K
Manager de Produs
$60.3K
Manager de Proiect
$51.6K
Manager Proprietăți
$120K
Recrutor
$92.4K
Vânzări
$49.1K
Manager Inginerie Software
$124K
Arhitect de Soluții
$110K
Cercetător UX
$142K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Philip Morris International este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $475,124. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Philip Morris International este $60,300.

