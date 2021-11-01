Philip Morris International Salarii

Salariul de la Philip Morris International variază de la $13,750 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $475,124 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Philip Morris International . Ultima actualizare: 11/26/2025