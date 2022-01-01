Phase2 Salarii

Salariul de la Phase2 variază de la $127,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $221,100 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Phase2 . Ultima actualizare: 11/26/2025