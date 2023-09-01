Director de Companii
Performics
Performics Salarii

Salariul de la Performics variază de la $6,848 în compensație totală pe an pentru un Marketing in India la nivelul inferior până la $122,113 pentru un Manager de Proiect in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Performics. Ultima actualizare: 10/17/2025

Analist de Afaceri
$76.5K
Marketing
$6.8K
Operațiuni Marketing
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Manager de Proiect
$122K
Vânzări
$30.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Performics este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $122,113. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Performics este $76,500.

