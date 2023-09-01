Performics Salarii

Salariul de la Performics variază de la $6,848 în compensație totală pe an pentru un Marketing in India la nivelul inferior până la $122,113 pentru un Manager de Proiect in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Performics . Ultima actualizare: 10/17/2025