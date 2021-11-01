Director de Companii
Peapod Digital Labs
Peapod Digital Labs Salarii

Salariul de la Peapod Digital Labs variază de la $89,550 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $233,750 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Peapod Digital Labs. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $132K
Manager de Produs
Median $234K
Designer de Produs
Median $140K

Dezvoltare Afaceri
$89.6K
Data Scientist
$138K
Operațiuni Marketing
$130K
Manager Inginerie Software
$162K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Peapod Digital Labs este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $233,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Peapod Digital Labs este $138,067.

Alte Resurse