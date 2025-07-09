Director de Companii
PCCW
PCCW Salarii

Salariul de la PCCW variază de la $28,900 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $107,535 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PCCW. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Median $67.2K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Arhitect de Soluții
$108K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PCCW este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $107,535. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PCCW este $64,604.

