Paytm Salarii

Salariul de la Paytm variază de la $12,631 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Paytm. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Securitate

Inginer DevOps

Manager de Produs
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manager Inginerie Software
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Data Scientist
Median $45.8K
Analist de Afaceri
Median $31.4K
Designer de Produs
Median $23.2K
Recrutor
Median $12.6K
Manager Program Tehnic
Median $38.8K
Dezvoltare Afaceri
$201K
Manager Data Science
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manager Design de Produs
$30K
Manager de Program
$42K
Manager de Proiect
$29K
Vânzări
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Program de Vesting

10%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

25%

AN 4

25%

AN 5

Tip Acțiuni
Options

La Paytm, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 5th-AN (25.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Paytm, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Paytm este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Paytm este $40,890.

