Director de Companii
Payscale
Payscale Salarii

Salariul de la Payscale variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $193,463 pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Payscale. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Median $118K
Șef de Cabinet
$151K
Marketing
$155K

Manager de Produs
Median $121K
Vânzări
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Manager Inginerie Software
Median $175K
Arhitect de Soluții
$160K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Payscale este Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $193,463. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Payscale este $153,425.

