Director de Companii
PayPay
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

PayPay Salarii

Salariul de la PayPay variază de la $59,779 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $116,063 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PayPay. Ultima actualizare: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $62.8K

Inginer Android

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $88.6K
Data Scientist
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Designer de Produs
$59.8K
Manager Inginerie Software
$106K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PayPay este Data Scientist cu o compensație totală anuală de $116,063. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PayPay este $88,610.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru PayPay

Companii Similare

  • Google
  • Dropbox
  • Intuit
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse