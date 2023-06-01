Director de Companii
Payfare
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Payfare Salarii

Salariul de la Payfare variază de la $72,866 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $138,913 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Payfare. Ultima actualizare: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $72.9K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
$84.9K
Manager Inginerie Software
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Payfare este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $138,913. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Payfare este $84,941.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Payfare

Companii Similare

  • Airbnb
  • Google
  • PayPal
  • DoorDash
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse