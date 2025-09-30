Director de Companii
Pax8 Inginer Software Salarii în Greater Denver And Boulder Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Denver And Boulder Area la Pax8 totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pax8. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Total pe an
$120K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Pax8?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Pax8 in Greater Denver And Boulder Area ajunge la o compensație totală anuală de $167,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pax8 pentru rolul de Inginer Software in Greater Denver And Boulder Area este $118,000.

