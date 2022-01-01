PathAI Salarii

Intervalul salarial PathAI variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $411,045 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai PathAI . Ultima actualizare: 8/21/2025