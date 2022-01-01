Directorul Companiilor
PathAI
PathAI Salarii

Intervalul salarial PathAI variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $411,045 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai PathAI. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inginer de Machine Learning

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $170K
Inginer Biomecanic
$164K

Specialist în Științe de Date
Median $210K
Designer de Produs
$109K
Vânzări
$255K
Manager de Inginerie Software
$411K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la PathAI este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $411,045. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PathAI este $187,750.

