Passport Salarii

Salariul de la Passport variază de la $24,120 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $169,540 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Passport. Ultima actualizare: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Analist de Date
$24.1K
Resurse Umane
$170K
Marketing
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Manager de Produs
$156K
Inginer Software
$45.5K
Manager Inginerie Software
$166K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Passport este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $169,540. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Passport este $129,130.

Alte Resurse

