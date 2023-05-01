Passport Shipping Salarii

Salariul de la Passport Shipping variază de la $29,553 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $111,806 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Passport Shipping . Ultima actualizare: 11/25/2025