  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Parker Hannifin Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Parker Hannifin totalizează $98.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Parker Hannifin. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Total pe an
$98.3K
Nivel
2
Salariu de bază
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Parker Hannifin?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Inginer Software hos Parker Hannifin in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $117,275. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Parker Hannifin for Inginer Software rollen in United States er $89,250.

