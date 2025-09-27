Director de Companii
Compensația totală medie pentru Information Technologist (IT) la Parker Hannifin variază de la $65.6K la $95.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Parker Hannifin. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$74.4K - $86.4K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Parker Hannifin sits at a yearly total compensation of $95,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $65,600.

