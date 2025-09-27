Director de Companii
Parker Hannifin
Parker Hannifin Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in United States la Parker Hannifin variază de la $109K la $159K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Parker Hannifin. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$126K - $143K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$126K$143K$159K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Parker Hannifin?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Parker Hannifin in United States ajunge la o compensație totală anuală de $159,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Parker Hannifin pentru rolul de Resurse Umane in United States este $109,350.

