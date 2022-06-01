Director de Companii
Parker Hannifin
Parker Hannifin Salarii

Salariul de la Parker Hannifin variază de la $58,808 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $236,175 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Parker Hannifin. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $98.3K
Inginer Mecanic
Median $84K
Inginer Aerospațial
$112K

Analist de Date
$79.6K
Data Scientist
$236K
Inginer Hardware
$138K
Resurse Umane
$134K
Tehnolog Informațional (IT)
$80.4K
Inginer de Materiale
$115K
Designer de Produs
$152K
Manager de Produs
$147K
Manager de Program
$118K
Manager de Proiect
$77.4K
Vânzări
$58.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Parker Hannifin is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

Alte Resurse