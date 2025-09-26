Director de Companii
Pareto Intelligence
Pareto Intelligence Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la Pareto Intelligence variază de la $84.4K la $116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pareto Intelligence. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$91.5K - $109K
United States
$84.4K$91.5K$109K$116K
💰 Vezi Tot Salarii

Care sunt nivelurile de carieră la Pareto Intelligence?

Întrebări frecvente

ለInginer Software በPareto Intelligence in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$115,575 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በPareto Intelligence ለInginer Software ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $84,420 ነው።

