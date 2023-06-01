Parafin Salarii

Director de Companii
Salariul de la Parafin variază de la $123,156 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $210,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Parafin. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $210K

Inginer Software Backend

Operațiuni de Afaceri
$123K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Parafin, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Parafin este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $210,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Parafin este $166,578.

Alte Resurse