Parafin Salarii

Salariul de la Parafin variază de la $123,156 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $210,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Parafin . Ultima actualizare: 10/13/2025