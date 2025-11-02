Director de Companii
Papaya Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Papaya Global Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Poland la Papaya Global totalizează PLN 336K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Papaya Global. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total pe an
PLN 336K
Nivel
L3
Salariu de bază
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Papaya Global in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 381,072. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Papaya Global pentru rolul de Manager Inginerie Software in Poland este PLN 336,240.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Papaya Global

Companii Similare

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse