Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Israel la Papaya Global totalizează ₪430K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Papaya Global. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
₪430K
Nivel
L3
Salariu de bază
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Papaya Global in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪587,745. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Papaya Global pentru rolul de Inginer Software in Israel este ₪413,438.

