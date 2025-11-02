Director de Companii
Papaya Global
Compensația totală medie pentru Succesul Clientului in Israel la Papaya Global variază de la ₪180K la ₪256K pe year.

Care sunt nivelurile de carieră la Papaya Global?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Succesul Clientului la Papaya Global in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪255,956. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Papaya Global pentru rolul de Succesul Clientului in Israel este ₪180,282.

