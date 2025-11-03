Director de Companii
Papaya Gaming
Papaya Gaming Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Israel la Papaya Gaming variază de la ₪307K la ₪419K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Papaya Gaming. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

₪329K - ₪397K
Israel
Interval Comun
Interval Posibil
₪307K₪329K₪397K₪419K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la Papaya Gaming pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Care sunt nivelurile de carieră la Papaya Gaming?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Papaya Gaming in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪418,838. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Papaya Gaming pentru rolul de Inginer Software in Israel este ₪306,907.

