Pantheon Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Pantheon variază de la $119K la $173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pantheon. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$135K - $157K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$119K$135K$157K$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Pantheon?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Pantheon in United States ajunge la o compensație totală anuală de $172,550. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pantheon pentru rolul de Designer de Produs in United States este $118,900.

