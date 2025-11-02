Director de Companii
Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Denmark la Pandora variază de la DKK 874K la DKK 1.22M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Interval Comun
Interval Posibil
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Pandora, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Pandora in Denmark ajunge la o compensație totală anuală de DKK 1,224,157. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pandora pentru rolul de Arhitect de Soluții in Denmark este DKK 874,398.

