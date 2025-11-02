Pandora Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Denmark la Pandora variază de la DKK 874K la DKK 1.22M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie DKK 946K - DKK 1.1M Denmark Interval Comun Interval Posibil DKK 874K DKK 946K DKK 1.1M DKK 1.22M Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Arhitect de Soluții contribuțiis la Pandora pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ DKK 379K + DKK 582K + DKK 131K + DKK 229K + DKK 144K Don't get lowballed

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Pandora, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Pandora ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.