Compensația totală medie pentru Vânzări in Canada la Pandora variază de la CA$57.6K la CA$81.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Pandora, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Pandora in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$81,770. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pandora pentru rolul de Vânzări in Canada este CA$57,594.

