Compensația totală medie pentru Analist de Date in Panama la Pandora variază de la PAB 39.5K la PAB 55.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Interval Comun
Interval Posibil
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Pandora, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Pandora in Panama ajunge la o compensație totală anuală de PAB 55,252. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pandora pentru rolul de Analist de Date in Panama este PAB 39,534.

