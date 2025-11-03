Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Pandora Group variază de la DKK 552K la DKK 771K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora Group. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

DKK 598K - DKK 724K
Denmark
Interval Comun
Interval Posibil
DKK 552KDKK 598KDKK 724KDKK 771K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Pandora Group ajunge la o compensație totală anuală de DKK 771,013. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pandora Group pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este DKK 551,673.

