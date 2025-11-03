Pandora Group Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Poland la Pandora Group variază de la PLN 189K la PLN 265K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora Group. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie PLN 205K - PLN 238K Poland Interval Comun Interval Posibil PLN 189K PLN 205K PLN 238K PLN 265K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist de Date contribuțiis la Pandora Group pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.3K Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Pandora Group ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Analist de Date oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.